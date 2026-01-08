Οι Ουόριορς έκαμψαν την αντίσταση του Γιάννη (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικράτησαν 120-113 των Μιλγουόκι Μπακς.

Παρά την μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Σαν Φρανσίσκο, οι Μπακς ηττήθηκαν 120-113 από τους Ουόριορς, υποχωρώντας στο 16-21, ενώ η ομάδα του Κάρι ανέβηκε στο 20-18.

Το παιχνίδι στο Σαν Φρανσίσκο ήταν δυνατό από το ξεκίνημα και από το δεύτερο 12λεπτο οι Ουόριορς άρχισαν να χτίζουν μια διαφορά, την οποία διεύρυναν και στην τρίτη περίοδο. Οι Μπακς προσπάθησαν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξαναμπούν στο ματς στην τελευταία περίοδο, αλλά δεν κατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά.

Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν καταιγιστικός, σημειώνοντας 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε 29:37 παρουσίας του στο παρκέ, αλλά δεν ήταν αρκετό για τη νίκη των «ελαφιών». Ο Πόρτερ πρόσθεσε 15 πόντους, με 9 ασίστ.

Από την πλευρά των «πολεμιστών», ο Στεφ Κάρι πέτυχε 29 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ Μέλτον και Μπάτλερ σημείωσαν 22 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.