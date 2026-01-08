Οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν άφησαν περιθώρια στους Λέικερς και έδειξαν πως στο σπίτι τους είναι το αφεντικό παίρνοντας τη νίκη με 107-91.

Το Σαν Αντόνιο είχε από την αρχή το προβάδισμα, δεν το έχασε ποτέ, περιόρισε τους Λέικερς και πήρε αυτό που ήθελε.

Ο Λούκα Ντόνσιτς έφτασε στο triple double (38, 10, 10), όμως έπαιζε αβοήθητος και οι «Λιμνάνθρωποι», πέταξαν στα σκουπίδια την προσπάθεια του.

Για τους Σπερς ο Τζόνσον ήταν ο καλύτερος παίκτης με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ πίσω του ήταν ο Ουεμπανιάμα έχοντας 16 πόντους, 14 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 μπλοκ.

Ο αγώνας

Ελάχιστα καλύτερα ξεκίνησαν τον αγώνα οι Σπερς και πήραν ένα μικρό προβάδισμα εναντίον των Λέικερς, το οποίο και διατήρησαν μέχρι την ανάπαυλα, πηγαίνοντας στο «μεγάλο διάλειμμα» στο +5 (48-43).

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια το Σαν Αντόνιο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και περιόρισε επιθετικά τους «Λιμνανθρώπους» , φτάνοντας την διαφορά στο +11 (79-68), πηγαίνοντας στην τελευταία περίοδο με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Εκεί οι Σπερς κρατούσαν συνεχώς το προβάδισμα και κατάφεραν να ξεφύγουν ακόμη περισσότερο στην διαφορά.

Οι Λέικερς παρότι πάλεψαν να επιστρέψουν δεν βρήκαν ποτέ το ελεύθερο από τους Σπερς, οι οποίοι έφτασαν στη νίκη με 107-91.



