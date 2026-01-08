Νίκες για Νικς, Θάντερ και Χοκς - Δεν έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα Γκρίζλις και Νετς

Ακόμη πέντε παιχνίδια έλαβαν τέλος στον μαγικό κόσμο του NBA,με τους Χοκς, τους Νικς και τους Μάτζικ να πανηγυρίζουν.

Πέλικανς, Κλίπερς και Νετς είδαν να μην μπορούν να κρατήσουν το προβάδισμα τους πεις το τέλος του αγώνα με αποτέλεσμα να χάσουν την νίκη.

Οι Σανς πήραν τη νίκη εκτός έδρας και για την ακρίβεια στο Μέμφις, αφού νίκησαν τους Γκρίζλις και έφτασαν στο 21-15.

Στην Οκλαχόμα, ο αγώνας χρειάστηκε να πάει στην παράταση για να βγάλει νικητής, να τους Θάντερ να είναι εκείνοι που πήραν το θετικό αποτέλεσμα εναντίον των Τζαζ.

Τα αποτελέσματα

Ατλάντα Χοκς - Νιου Ορλίν Πέλικανς 117-100

Μπρούκλιν Νετς - Ορλάντο Μάτζικ 103-104

Νιού Γιορκ Νικς - Λος Άντζελες Κλίπερς 123-111

Μέμφις Γκρίζλις - Φοίνιξ Σανς 98-117

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γιούτα Τζαζ 129-125