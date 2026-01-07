Ενίσχυση στους ψηλούς για το Μαρούσι -Συμφωνία με τον Σίλβιο Ντε Σόουζα

Σε ακόμη μία προσθήκη στη φροντ λάιν προχώρησε το Μαρούσι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Σίλβιο Ντε Σόουζα, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή των ψηλών του ενόψει της συνέχειας.

Ο Ανγκολέζος σέντερ θα αποτελέσει μέλος της ομάδας των βορείων προαστίων, με τη διοίκηση να ολοκληρώνει τις διαδικασίες και να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μαζί του.

Ο Ντε Σόουζα δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2023/24 στον Άρη, αποκτώντας εμπειρία από το πρωτάθλημα.

Μετά και την προσθήκη του Γιάννη Κουζέλογλου με τη μορφή δανεισμού, το Μαρούσι δυναμώνει ακόμη περισσότερο τη ρακέτα του. Ο 25χρονος ψηλός, με ύψος 2,03μ., ξεχωρίζει για τα τελειώματά του κοντά στο καλάθι, αλλά και για την παρουσία του στα ριμπάουντ, στοιχεία που αναμένεται να βοηθήσουν άμεσα την ομάδα.

Το πρώτο μισό της φετινής σεζόν ο Ντε Σόουζα έπαιξε στην Ισπανία με τη φανέλα της Μπούργος, μετρώντας 6,2 πόντους και 4,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 10 εμφανίσεις.