Lakers' Corner: Ο Λεμπρόν… παρέδωσε το «στέμμα» στον Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους (111-103 τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς) και ο Λεμπρόν Τζέιμς... έβαλε στον θρόνο των «Λιμνανθρώπων» τον Λούκα Ντόντσιτς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς παρέμειναν αήττητοι μέσα στο 2026, καθώς μετά τους Μέμφις Γκρίζλις (2 φορές), κέρδισαν και τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς. Το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ συνεχίζει να είναι εξαιρετικό όταν τα παιχνίδια είναι κοντά στο σκορ στα τελευταία λεπτά και με το τελικό 111-103 έφτασε τις 23 νίκες (23-11) και βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας στην δυτική περιφέρεια.

Ο Λεμπρόν… παρέδωσε το «στέμμα» στον Ντόντσιτς

Η νίκη είχε μεγάλη σημασία για τους «Λιμνανθρώπους» τόσο βαθμολογικά όσο και ψυχολογικά, καθώς πλέον οι Λέικερς έχουν ένα σερί τριών νικών. Ωστόσο, ακόμα πιο σημαντικές ήταν οι δηλώσεις του Λεμπρόν Τζέιμς μετά τον αγώνα.

Όταν αποκτήθηκε ο Λούκα Ντόντσιτς από τους Λέικερς αρκετά ανέφεραν πως ο «Βασιλιάς» δεν ήταν έτοιμος να δει την ομάδα να «χτίζεται» γύρω από τον νέο του συμπαίκτη και όχι από τον ίδιο. Ωστόσο, ο 41χρονος θρύλος με τις δηλώσεις του έκανε ξεκάθαρο το ποιο είναι πλέον το πρόσωπο του χρυσού και μωβ οργανισμού.

«Ο Λούκα δεν πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι του. Είναι το 26χρονο πρόσωπο του οργανισμού, οπότε εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας γύρω του και να βρούμε τη λύση» είπε ο Λεμπρόν μετά την αναμέτρηση και παρέδωσε το «στέμμα» του στον «Luka Magic», ο οποίος είναι και... με την βούλα πλέον ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο ΛΑ.

Το παράδοξο του συνόλου του Ρέντικ

Φέτος οι Λέικερς έχουν δείξει καλά δείγματα, ωστόσο δεν έχουν σταθερότητα στις εμφανίσεις τους. Είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει πρόβλημα στην αμυντική λειτουργία, ειδικά με ομάδες που είναι πιο αθλητικές και παίζουν πιο physical.

Οι Λέικερς είναι 23οι στο defensive rating, 26οι σε ριμπάουντ και σε % στο τρίποντο και 30οι στους πόντους από τον πάγκο. Αυτά τα στατιστικά θα έπρεπε να είναι για μία ομάδα, η οποία βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας και έχει το μυαλό της στο draft και ίσως στο rebuild. Όμως, το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ όχι απλά δεν είναι χαμηλά στη βαθμολογία αλλά είναι στην τρίτη θέση της δυτικής περιφέρειας.

Και η εξήγηση ίσως κρύβεται στο... κρύο αίμα των «Λιμνανθρώπων». Πιο συγκεκριμένα, φέτος οι Λέικερς έχουν ρεκόρ 13-0 στα clutch games. Όταν ο ήχος της κόρνας πλησιάζει, οι Λέικερς ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και παίρνουν πάντα τις σωστές αποφάσεις. Μπορεί να μην υπάρχει σταθερότητα, να μην κυριαρχούν οι Λέικερς και πολλές φορές να μην παίζουν ωραία.

Όμως, όταν το χρονόμετρο είναι κοντά στο μηδέν και η μπάλα είναι στον Λούκα Ντόντσιτς, στον Λεμπρόν Τζέιμς ή στον Όστιν Ριβς, τότε οι αντίπαλοι έχουν... σοβαρό πρόβλημα.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 30 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 λάθος, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 33 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 5 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα σε 35 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 18 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ σε 32 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 13 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ σε 37 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 30 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 37 λεπτά.

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Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 7 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 29 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: 6 πόντοι, 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ σε 11 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 2 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ σε 16 λεπτά.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 0 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος σε 10 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: DNP

Γκέιμπ Βίνσεντ: DNP

Μπρόνι Τζέιμς: DNP

Πλέον, ακολουθεί το ματς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (8/1, 04:30) και μετά η αναμέτρηση με τους Μιλγουόκι Μπακς (10/1, 05:30).