Το πανόραμα της Euroleague μετά το πέρας της 20ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής
Τρίτη 6/1
Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80
Μονακό - Παρτίζαν 101-84
Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106
Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80
Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball 85-60
Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87
Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83
Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79
Τετάρτη 7/1
Αναντολού Εφές - Παρί 79-84
Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια 96-89
Κατάταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
Βαλένθια 14-6
* Φενέρμπαχτσε 13-7
Μονακό 13-7
Μπαρτσελόνα 13-7
Ρεάλ Μαδρίτης 12-8
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Παναθηναϊκός 12-8
*Oλυμπιακός 11-8
Ζαλγκίρις 11-9
Ερυθρός Αστέρας 11-9
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Αρμάνι Μιλάνο 10-10
Βίρτους Μπολόνια 10-10
Ντουμπάι 9-11
Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12
Παρί 7-13
Μπάγερν Μονάχου 7-13
Μπασκόνια 6-14
Αναντολού Εφές 6-14
Βιλερμπάν 6-14
Παρτίζαν 6-14
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)
Τετάρτη 8/1
18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε
21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια
21:30 Βαλένθια – Μονακό
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Πέμπτη 9/1
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας
21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν
21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές
21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν
Δευτέρα
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί