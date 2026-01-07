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Το πανόραμα της Euroleague μετά το πέρας της 20ης αγωνιστικής

Μπάσκετ
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Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα της 20ης αγωνιστικής στην Euroleague, με την Παρί να φεύγει νικήτρια από την Κωνσταντινούπολη, την στιγμή που η Μπάγερν πήρε τη νίκη στην έδρα της εναντίον της Μπασκόνια.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής

 

Τρίτη 6/1

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80

Μονακό - Παρτίζαν 101-84

Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106

Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball 85-60

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79

 

Τετάρτη 7/1

Αναντολού Εφές - Παρί 79-84

Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια 96-89

 

Κατάταξη

 

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6

Βαλένθια 14-6

* Φενέρμπαχτσε 13-7

Μονακό 13-7

Μπαρτσελόνα 13-7

Ρεάλ Μαδρίτης 12-8

---------------------------

Παναθηναϊκός 12-8

*Oλυμπιακός 11-8

Ζαλγκίρις 11-9

Ερυθρός Αστέρας 11-9

---------------------------

Αρμάνι Μιλάνο 10-10

Βίρτους Μπολόνια 10-10

Ντουμπάι 9-11

Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12

Παρί 7-13

Μπάγερν Μονάχου 7-13

Μπασκόνια 6-14

Αναντολού Εφές 6-14

Βιλερμπάν 6-14

Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

 

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)

 

Τετάρτη 8/1

 

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

 

Πέμπτη 9/1

 

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

 

 

 

Το πανόραμα της Euroleague μετά το πέρας της 20ης αγωνιστικής