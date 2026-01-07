Το πανόραμα της Euroleague μετά το πέρας της 20ης αγωνιστικής

Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα της 20ης αγωνιστικής στην Euroleague, με την Παρί να φεύγει νικήτρια από την Κωνσταντινούπολη, την στιγμή που η Μπάγερν πήρε τη νίκη στην έδρα της εναντίον της Μπασκόνια.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής Τρίτη 6/1 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80 Μονακό - Παρτίζαν 101-84 Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80 Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball 85-60 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79 Τετάρτη 7/1 Αναντολού Εφές - Παρί 79-84 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια 96-89 Κατάταξη Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Βαλένθια 14-6 * Φενέρμπαχτσε 13-7 Μονακό 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 12-8 --------------------------- Παναθηναϊκός 12-8 *Oλυμπιακός 11-8 Ζαλγκίρις 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9 --------------------------- Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Βίρτους Μπολόνια 10-10 Ντουμπάι 9-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12 Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-13 Μπασκόνια 6-14 Αναντολού Εφές 6-14 Βιλερμπάν 6-14 Παρτίζαν 6-14 * Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η) Τετάρτη 8/1 18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε 21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 21:30 Βαλένθια – Μονακό 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ Πέμπτη 9/1 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας 21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές 21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν Δευτέρα 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί