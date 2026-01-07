Μάρκοβιτς: «Δεν βλέπω ανάγκη ενίσχυσης - Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθήσουμε»

Ο Νέναντ Μάρκοβιτς σε δηλώσεις του μετά τη νίκη του Πανιωνίου επί της Μπούντουτσνοστ τόνισε πως δεν βλέπει ανάγκη ενίσχυσης του ρόστερ, ενώ στάθηκε και στον τρόπο που πρέπει να ακολουθήσουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα παίξαμε απέναντι σε μια από τα φαβορί της διοργάνωσης παίζουν πάντα καλά στην Αδριατική Λίγκα και στο Eurocup. Παίξαμε καλά οι παίκτες ανταποκρίθηκαν είχαμε ενέργεια και δεν ήταν εύκολο για τους παίκτες με δεδομένο ότι δουλεύουν με τρίτο διαφορετικό κοουτς. Η εμφάνιση ήταν συνδεδεμένη με τη θέληση των παικτών και την ενέργεια που βγάλαμε.

Καταλάβαμε ότι είμαστε σε δυσκολη κατάσταση και χρειαζόμασταν τους παίκτες να είναι πανέτοιμοι πνευματικά. Ήταν έτοιμοι να ακούσουν να δουλέψουν στις προπονήσεις και να βγάλουν πολλή δουλειά. Το δείξαμε καθώς παίξαμε καλύτερη άμυνα, ελέγξαμε τα ριμπάουντ. Αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Δεν θέλω να μιλήσω για ενίσχυση γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ανάγκη. Ο Τομασον είναι καλή προσθήκη έπαιζε σε ομάδες που πρωταγωνιστούσαν και νικούσαν και μπορεί να έχει θετική επίδραση στους άλλους παίκτες».