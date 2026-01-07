Ο Πρωτέας Βούλας πέρασε από τον Αμύντα και συμπλήρωσε το παζλ του Final-4 του Κυπέλλου

Ο Πρωτάς Βούλας πέρασε από τον Αμύντα, επικρατώντας με 86-76 και συμπλήρωσε το παζλ του Final-4 το Κυπέλλου Ελλάδας.

Σπουδαία πρόκριση του Πρωτέα Βούλας μέσα στον Αμύντα. Η ομάδα των Νοτίων Προαστίων επικράτησε με 86-76 στο τελευταίο παιχνίδι των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας και συμπληρωσε το παζλ του Final-4 του θεσμού.

Η Λάουρεν Γένσεν ήταν η κορυφαία για τις νικήτριες μετρώντας 23 πόντους με 8/13 σουτ, με την Μέιλι Μόργκαν να κινείται σε ρυθμούς triple-double με 13 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά για τον Αμύντα η Γκίλντει ξεχώρισε με 25 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με την Μπεχ να συμπληρώνει 24 πόντους με 11 ριμπάουντ.

Αμύντας-Πρωτέας Βούλας 76-86

Διαιτητές: Ζιώγας-Παπαδόπουλος Χρ.-Βαγγάλης

Δεκάλεπτα: 25-24, 42-44, 63-65, 76-86

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 25(2), Μαργώνη, Κατσαμούρη, Μπέι 24, Μάγκλαρη 2, Χάντερ 13(3), Μόρτενσεν 7, Νάτσκου 5.

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 18(2), Χουσελά 3(1), Σακελλαρίου 15(3), Μπόικο 3(1), Αράπογλου, Γιένσεν 23(2), Τουμπανιάρη, Μάλι 13(2), Ράιν 11.