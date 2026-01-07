Τα πλάνα του Γιανγκ: Θέλει να είναι ο απόλυτος αστέρας - Οι ομάδες που έχει ξεχωρίσει

Ο Τρε Γιανγκ αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ατλάντα Χοκς και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του σε μία ομάδα που θα είναι ο απόλυτος αστέρας.

Οι Ατλάντα Χοκς έχουν αποφασίσει να... γυρίσουν σελίδα και ο Τρε Γιανγκ δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα της ομάδας. Ο 27χρονος έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς φέτος και έχει περιοριστεί σε μόλις 10 αγώνες. Όλα δείχνουν πως μέχρι το trade deadline θα αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο, όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια.

Ο γνωστός δημοσιογράφος τόνισε πως και οι δύο πλευρές γνωρίζουν πως πλέον ο Γιανγκ δεν ταιριάζει με το τωρινό ρόστερ και δουλεύον πάνω σε μία ανταλλαγή. Μάλιστα, υπογράμμισε πως ο Αμερικανός σταρ θέλει να καταλήξει σε κάποια ομάδα, στην οποία θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο Τζέικ Φίσερ ανέφερε πως ο 27χρονος θα ήθελε να πάει στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς ή τους Μπρούκλιν Νετς, όμως καμία από τις δύο ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα... θερμή για την απόκτηση του 27χρονου. Και αυτό γιατί γνωρίζουν πως θα πρέπει να παραχωρήσουν αρκετά assets και να τον κάνουν δικό τους.

Από την πλευρά του, ο Σαράνια αναφέρει πως στην κορυφή της λίστας του Γιανγκ βρίσκονται οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Φέτος σε 10 αγώνες και 28 λεπτά στο παρκέ έχει κατά μέσο όρο 19,3 πόντους, 1,5 ριμπάουντ, 8,9 ασίστ, 2,6 λάθη και 1 κλέψιμο.