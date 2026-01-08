Euroleague: Ψάχνει την επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει την Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Η 21η αγωνιστική της Euroleague θα ξεκινήσει την Πέμπτη (8/1) με 4 αναμετρήσεις.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens την Βίρτους Μπολόνια, με το τζάμπολ του ματς να γίνεται στις 21:15. Μετά τις ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο, οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μπροστά στον κόσμο του.

Νωρίτερα, στις 18:00 η Ντουμπάι θα υποδεχθεί στην Φενερμπαχτσέ, ενώ στις 21:30 η Βαλένθια θα κοντραριστεί με την Μονακό. Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης στις 21:45 θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18:00 Ντουμπάι - Φενερμπαχτσέ

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια - Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης Μακαμπι Τελ Αβίβ