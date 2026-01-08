BCL: Για την πρόκριση η Καρδίτσα, για την ισοφάριση ο Προμηθέας

Η Καρδίτσα υποδέχεται την Σουμπότιτσα (18:30) και θέλει τη νίκη για να πάρει την πρόκριση στην φάση των «16» του BCL, ενώ ο Προμηθέας υποδέχεται την Σαλόν (20:30) για την ισοφάριση στο ζευγάρι.

Ώρα για Game 2 για Καρδίτσα και Προμηθέα. Η Θεσσαλική ομάδα υποδέχεται στο κλειστό «Γιάννης Μπορούσης» την Σουμπότιτσα (18:30) στο Game 2 του ζευγαριού, με το σύνολο του Νίκου Παπανικολόπουλου να στοχεύει τη νίκη για να φτάσει στην μεγάλη πρόκριση στην φάση των «16» του BCL.

Να σημειώσουμε ότι η Καρδίτσα το βράδυ της Τρίτης (6/1) πήρε σπουδαίο διπλό στην Σερβία επικρατώντας με 89-82 και πήρε πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά ο Προμηθέας φιλοξενεί στην Πάτρα την Σαλόν Σαονέ (20:30) με την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα να γνωρίζει την ήττα στο πρώτο ματς των δυο με 93-78. Θυμίζουμε πως η πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του BCL κρίνεται στις δυο νίκες, με τις ελληνικές ομάδες να έχουν μειονέκτημα έδρας.