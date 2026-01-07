Ξεκάθαρος ο Λεμπρόν: «Το πρόσωπο των Λέικερς είναι ο Ντόντσιτς» - Η απάντηση του Σλοβένου

Μετά τη νίκη των Λέικερς κόντρα στους Πέλικανς, ο Λεμπρόν Τζέιμς ξεκαθάρισε πως το πρόσωπο του οργανισμού είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Η απάντηση του Σλοβένου αστέρα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν τη νίκη απέναντι στους Πέλικανς (111-103) και έτσι συνέχισαν το θετικό σερί τους. Οι Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς έκαναν «μαγικές» εμφανίσεις και μαζί σημείωσαν 60 πόντους.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο «Βασιλιάς» έκανε ξεκάθαρο με τις δηλώσεις του πως πλέον ο Σλοβένος είναι το πρόσωπο του οργανισμού και πως όλοι πρέπει να προσαρμοστούν γύρω από αυτόν. «Ο Λούκα δεν πρέπει να αλλάξει το παιχνίδι του. Είναι το 26χρονο πρόσωπο του οργανισμού, οπότε εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας γύρω του και να βρούμε τη λύση» είπε ο 41χρονος θρύλος.

Ο Σλοβένος όταν άκουσε τα όσα είπε ο Λεμπρόν τόνισε πως ο Αμερικανός τον βοηθάει τους πάντες και υπογράμμισε πόσο εντυπωσιακά είναι όλα όσα κάνει στα 41 του χρόνια. «Ο Λεμπρόν είναι φανταστικός. Με βοηθάει, βοηθάει τους πάντες, είναι αποτελεσματικός με τα σουτ του. Αυτός είναι ο Λεμπρόν, μπορεί να κάνει τα πάντα, οπότε τον εκτιμάω. Πιστεύω και οι δυο παίζουμε καλύτερα μαζί παιχνίδι με παιχνίδι, και αυτή η συνεργασία πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται. Καταλαβαίνουμε καλύτερα τι θέλουμε από τον καθένα. Καταλαβαίνω τι θέλει και αυτός τι θέλω εγώ. Είναι εντυπωσιακά τα όσα κάνει, εγώ στα 41 μου μάλλον θα κουτσαίνω. Είναι εκπληκτικό να το βλέπω κάθε μέρα» είπε ο Ντόντσιτς.