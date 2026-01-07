Αταμάν: «Η καλύτερη μεταγραφή για εμάς θα ήταν ο Λεσόρ, εάν μπορούσε να επιστρέψει σε τέσσερις εβδομάδες»

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στα μεταγραφικά σενάρια του Παναθηναϊκού Aktor και εξέφρασε την ελπίδα - ευχή του για την πορεία της αποκατάστασης του Ματίας Λεσόρ.

Ο κόουτς «τριφυλλιού» μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο ρωτήθηκε για τα «πράσινα» μεταγραφικά σενάρια και υπογράμμισε πως όλες οι μεγάλες ομάδες μπορεί να συζητούν ανά πάσα ώρα και στιγμή για την ενίσχυσή τους. Μάλιστα, έδωσε τα παραδείγματα της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού, που ενώ βρίσκονται σε καλή βαθμολογική θέση, ενισχύθηκαν το τελευταίο διάστημα.

«Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ, είναι υποψήφια τον τίτλο, όπως και άλλες ομάδες. Όμως, όπως είδατε τις τελευταίες δύο - τρεις εβδομάδες, πολλές ομάδες που είναι υποψήφιες και βρίσκονται σε καλή θέση, όπως ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε, όπως η Εφές, έκαναν μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι πάντα κάτι που μπορεί να συζητηθεί στις μεγάλες ομάδες. Η ομάδα μας σκέφτεται για κάποιους παίκτες. Αλλά δεν γνωρίζω αν θα είναι αυτοί οι παίκτες, κάποιοι άλλοι ή ίσως κανείς. Είναι προφανές, δεν είναι ισχύει μόνο για εμάς αυτό. Η Φενέρμπαχτσε είναι μία από τις καλύτερες ομάδες και υπέγραψε τον Νάντο ντε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταϊρίκ Τζόουνς», ανέφερε ο έμπειρος τεχνικός και στη συνέχεια εξέφρασε την ελπίδα του για την επιστροφή του Λεσόρ.

Ο Αταμάν δεν δήλωσε πως ο Γάλλος σέντερ θα επιστρέψει σε τρεις - τέσσερις εβδομάδες, αλλά έκανε την... ευχή του, χρησιμοποιώντας την λέξη «ελπίζω» και υποστήριξε πως αν επέστρεψε ο Λεσόρ σε αυτό το διάστημα, τότε αυτή θα ήταν η κορυφαία «πράσινη» μεταγραφή για το υπόλοιπο της σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής είπε: «Για εμάς η πιο σημαντική επιστροφή θα ήταν ο Λεσόρ. Ελπίζω πως εάν μπορούσε να επιστρέψει σε τέσσερις εβδομάδες, θα ήταν η πιο σημαντική μεταγραφή για το υπόλοιπο της σεζόν».