«Απίθανη η επέκταση του συμβολαίου του Άντονι Ντέιβις με τους Μάβερικς»

Οι Μάβερικς μοιάζει απίθανο να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Άντονι Ντέιβις κα το μέλλον του παίκτη στην ομάδα του Ντάλας θεωρείται αβέβαιο με το σενάριο της ανταλλαγής να... παίζει έντονα

Ο Άντονι Ντέιβις θα αποκτήσει δικαίωμα επέκτασης συμβολαίου με τους Ντάλας Μάβερικς το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του Ντέιβις στο Klutch Sports Group φέρονται να μην πιστεύουν ότι υπάρχει πιθανότητα επέκτασης του συμβολαίου του με το Ντάλας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τους Μάβερικς στην προσπάθεια να αποκτήσουν τον Ντέιβις πριν από την προθεσμία ανταλλαγής του επόμενου μήνα.

Επιπλέον, ο ατζέντης του Ντέιβις, Ριτς Πολ, φέρεται να έχει πιέσει τους Μαβς να γίνουν πιο «επιθετικοί» στην ανταλλαγή του βετεράνου ψηλού. Τα πράγματα μεταξύ Ντέιβις και Ντάλας δεν έχουν χειροτερέψει, αλλά γίνεται σαφές ότι ο παίκτης δεν βλέπει μέλλον για τον εαυτό του στους Μάβερικς.

Από την πλευρά της ομάδας, οι «Μαβς» θα συνεχίσουν να ακούν προσφορές για τον Ντέιβις, αλλά δεν αισθάνονται ότι πρέπει να τον ανταλλάξουν.