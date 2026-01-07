Γιόκιτς: Επιστρέφει μέχρι το All-Star Βreak, δεν βιάζονται οι Νάγκετς

Τα νεώτερα όσον αφορά τον τραυματισμό του Νίκολ Γιόκιτς είναι ευχάριστα, καθώς ο Σέρβος σταρ αναμένεται να επιστρέψει πριν το break για All-Star Game. Δεν βιάζονται οι Νάγκετς για την επιστροφή του παίκτη.

Οι Ντένβερ Νάγκετς κατάφεραν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς , σημειώνοντας ρεκόρ 2–2 στα τέσσερα παιχνίδια που ο σούπερ σταρ σέντερ έχει χάσει λόγω τραυματισμού.

Η πιο ενθαρρυντική εξέλιξη για το Ντένβερ είναι η πρόοδος της ανάρρωσης του Γιόκιτς. Σύμφωνα με τις προσδοκίες της ομάδας, ο τρεις φορές υποψήφιος για MVP είναι σε καλό δρόμο για να επιστρέψει το αργότερο μέχρι το All-Star Break , με την αποκατάστασή του να πηγαίνει πολύ καλά.

Ο Γιόκιτς συνέχισε να ταξιδεύει με την ομάδα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ανατολική και λέγεται ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της αποθεραπείας του από τον τραυματισμό στο αριστερό γόνατο

Εκτός από τον Γιόκιτς, το Ντένβερ δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Τζαμάλ Μάρεϊ , Άαρον Γκόρντον , Κρίστιαν Μπράουν και Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ.