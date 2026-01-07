Ο «Luka Magic» στα καλύτερά του: Τρομερό buzzer-beater τρίποντο εκτός ισορροπίας (vid)

Δείτε το καταπληκτικό τρίποντο που πέτυχε ο Λούκα Ντόντσιτς στο παιχνίδι των Λέικερς κόντρα στους Πέλικανς στη λήξη του χρόνου.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνέχισαν το σερί νικών τους, καθώς επικράτησαν με 111-103 απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν για ακόμη μία φορά καταπληκτικός και τελείωσε το ματς με 30 πόντους, 2 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Μάλιστα, κατάφερε να «χαρίσει» και ένα απίστευτο highlight. Πιο συγκεκριμένα, με 1,8" να απομένουν στην επίθεση των «Λιμνανθρώπων» πήρε το screen από τον Λεμπρόν Τζέιμς και ευστόχησε σε ένα τρομερό buzzer-beater τρίποντο από απόσταση για το 105-96.

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