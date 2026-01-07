Μίροτιτς για Παρτιζάν: «Δεν είναι ίδια ομάδα χωρίς τον Ομπράντοβιτς»

Ο Νίκολα Μίροτιτς σε δηλώσεις του μετά τη άνετη νίκη της Μονακό επί της Παρτίζαν σημείωσε πως η σερβική ομάδα δεν είναι το ίδιο σύνολο χωρίς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Μονακό πήρε μια εύκολη νίκη στο Πριγκιπάτο απέναντι στην Παρτιζάν (101-84) και ο Νίκολα Μίροτιτς σε δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού είπε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, τόσο για το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη όσο και για την εικόνα της σερβικής ομάδας στην μετά «Ζοτς» εποχή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαυροβουνίου φόργουορντ των Μονεγάσκων:

Αρχικά για την νίκη της Μονακό, δήλωσε ότι: «Παίξαμε πολύ καλά ως ομάδα, πετύχαμε 101 πόντους. Ήμασταν προετοιμασμένοι και ξέραμε την αποστολή μας. Δεν ήμουν υπερβολικά συγκεντρωμένος στο ίδιο το παιχνίδι, καθώς η εστίασή μου ήταν στα Χριστούγεννα, μια μεγάλη γιορτή. Σύντομα επιστρέφω σπίτι και εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα, καλή υγεία και επιτυχία. Εύχομαι σε όλους μας να μείνουμε ενωμένοι».

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην Παρτιζάν: «Είναι περίεργο (σ.σ. χωρίς τον Ζέλικο). Δεν είναι η ίδια ομάδα χωρίς αυτόν. Μπορείτε να το δείτε αυτό και από τους οπαδούς, οι οποίοι δεν ήρθαν στο γήπεδο απόψε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω».

Τέλος αποθέωσε τον συμπαίκτη του, Νεμάνια Νέντοβιτς: «Ο Νέντοβιτς είναι πάντα έτοιμος. Όλοι γνωρίζουμε τις ιδιότητές του - θέλει πάντα να βοηθάει και είναι πρόθυμος να μοιραστεί την μπάλα. Η εμπειρία του είναι εκεί, ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς».