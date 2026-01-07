Όσμαν: «Πρέπει να επιστρέψουμε στο μπάσκετ μας, σε αυτά που ξέρουμε και όλα θα είναι καλά»

Ο Τζέντι Όσμαν μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που βιώνει ο Παναθηναϊκός Aktor και ξεκαθάρισε πως οι «πράσινοι» πρέπει να γυρίσουν στο μπάσκετ τους και στις νίκες, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τούρκος σμολ φόργουορντ:

Για το αν η άμυνα είναι «κλειδί» για τον Παναθηναϊκό: «Προφανώς, ναι. Η Βίρτους έχει δυο νίκες, έχει κάνει δύο εξαιρετικά ματς. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι μας. Σε αυτή τη φάση πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες και στο μπάσκετ μας, στο μπάσκετ που δείξαμε πριν από δύο εβδομάδες, όταν κάναμε τρεις νίκες. Κάναμε δυο δύσκολες και σημαντικές εκτός έδρας νίκες με τη Φενέρ και τη Ζαλγκίρις. Πρέπει να επιστρέψουμε στο μπάσκετ μας, σε αυτά που ξέρουμε και όλα θα είναι καλά. Αύριο πρέπει να νικήσουμε».

Για την μεγαλύτερη αδυναμία του «τριφυλλιού»: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι για 40'. Χθες ήμασταν εξαιρετικοί στο πρώτο ημίχρονο και στην άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε η ενέργειά μας. Δεν γίνεται να το επιτρέπουμε αυτό. Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι με αυτές τις δύο ήττες, γνωρίζουμε πώς νιώθει ο κόσμος μας. Ο καθένας πρέπει να κάνει το καλύτερο που μπορεί και θα το δείξουμε αυτό αύριο».

Για τον λόγο που έπεσε η ενέργεια των παικτών στο δεύτερο ημίχρονο με την Αρμάνι: «Όπως είπα, πρέπει να είμαστε εξαιρετικοί για 40'. Πριν από το ματς με τον Ολυμπιακό αντιμετωπίσαμε μια γρίπη και έπρεπε να επιστρέψουμε φόρμα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να παίξουμε καλύτερο μπάσκετ. Αυτό είναι σίγουρο. Θα επιστρέψουμε στις νίκες, σίγουρα. Αυτό θα αρχίσει από αύριο. Έχουμε σπουδαία ομάδα, μεγάλο ταλέντο. Πρέπει να εκτελούμε το πλάνο. Έχουμε πολλά ματς μπροστά μας και είμαστε μόνο μια νίκη μακριά από τη 2η θέση. Θα μείνουμε θετικοί, ξεκινώντας από αύριο, αρχίζοντας να κερδίσουμε πάλι».

Για το αν θεωρεί πλήρες το ρόστερ ή αν νομίζει πως η ομάδα του χρειάζεται μία επιπλέον προσθήκη: «Αυτή είναι ερώτηση για τον προπονητή. Εγώ είμαι παίκτης, θέλω να δίνω πάντα το 100%, όπως και όλοι οι άλλοι. Είναι ερώτηση για τον προπονητή. Όμως, έχουμε εξαιρετική ομάδα. Πρέπει να είμαστε πιο συνεπείς και να το δείχνουμε αυτό».

Για την ατάκα του Σαρπ Αταμάν πως ο Παναθηναϊκός Aktor θα πανηγυρίσει το ευρωπαϊκό και για το κατά πόσο περνάει αυτή η νοοτροπία στην ομάδα: «Κανείς δεν χρειάζεται να μας δώσει κάποια νοοτροπία ή να μας πιέσει. Από το ξεκίνημα της σεζόν αυτό είναι το όνειρό μας, να πάρουμε το τρόπαιο στην έδρα μας. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό. Θα είμαστε εκεί, το πιστεύουμε. Τώρα πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να είμαστε συνεπείς και όλα θα είναι καλά».