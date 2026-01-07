Σε... τρελά κέφια ο Γιανάι, πήγε στη συνέντευξη Τύπου και ρώτησε τον Ιτούδη! (vid)

O Όφερ Γιανάι είχε κέφια μετά τη νίκη της Χάποελ Τελ Αβίβ κόντρα στην Ντουμπάι BC κι έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου όπου ρώτησε τον Δημήτρη Ιτούδη.

Ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας ρώτησε σχετικά με τον Αντόνιο Μπλέικνι και την απόδοσή του στο παιχνίδι, με τον Έλληνα τεχνικό απαντάει.

«Κόουτς μπορώ να ρωτήσω κάτι; Ξέρουμε ότι ο Μπλέικνι είναι σπουδαίος σουτέρ τριών πόντων, αλλά επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας ασταμάτητος παίκτης στο ένας εναντίον ενός. Σήμερα νιώθω ότι εκτέλεσε και από τη μέση απόσταση, μπορείτε να το σχολιάσετε;», ήταν η ερώτηση του Γιανάι.

Με τον Ιτούδη να αναφέρει: «Στο είπα και ιδιωτικά, αλλά θες να το δημοσιοποιήσεις. Ο Μπλέικνι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην επίθεση, αλλά στην άμυνα πρέπει να γίνει ένας ηγέτης, γιατί έχει τις ικανότητες. Και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε όντως εξαιρετική άμυνα. Στην επίθεση επειδή έχει αυτή την ικανότητα στο σουτ, οι αντίπαλοι τον παίζουν πολύ κοντά και του δίνουμε την επιλογή να πάει προς το καλάθι ή να σουτάρει. Γιατί υπάσχουν πολλοί παίκτες με εξαιρετικά ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά ο Μπλέικνι μπορεί να πάει προς το καλάθι αλλά και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του».

Υπενθυμίζουμε πως ο Γιανάι μετά το ματς με την Ντουμπάι BC είχε και... διαδικτυακό beef με τον Πέδρο Μαρτίνεθ.