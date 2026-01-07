Πέσιτς: «Η Μπασκόνια παίζει από τα πιο ελκυστικά μπάσκετ στην Euroleague»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μπάγερν κόντρα στην Μπασκόνια για την 20η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στην ποιότητα των Βάσκων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτό είναι το έκτο παιχνίδι μας σε 13 ημέρες, που είναι πραγματικά πολύ. Και η Μπασκόνια έχει βρει τον ρυθμό της, αφού χρειάστηκε λίγο χρόνο στην αρχή με έναν νέο προπονητή.

Τώρα παίζει από τα πιο ελκυστικά μπάσκετ στην Euroleague. Εστιάζει στο transition και έχει πολύ υψηλή ποιότητα στην επίθεση. Πρέπει να είμαστε ξανά καλά οργανωμένοι στην άμυνα transition, επειδή οι ψηλοί τους είναι πολύ αθλητικοί και γρήγοροι.

Γι' αυτό, με ποσοστό σχεδόν 70% στα δίποντα, είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη».