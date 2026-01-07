Απίθανα πράγματα: Ο Μπρουκς έχει 25 πόντους μ.ο. κόντρα στον Παναθηναϊκό και 56,5% στο τρίποντο!

Ο Αρμόνι Μπρουκς ντύθηκε... Στεφ Κάρι στα δύο φετινά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, μετρώντας 13/23 τρίποντα και ποσοστό 56,5%! Στον Θεό και ο μέσος όρος πόντων του.

Άλλο ένα παιχνίδι αν παίξει φέτος κόντρα στο «τριφύλλι» ο Αμερικανός άσος, τότε είναι δεδομένο πως οι Ουόριορς θα του προσφέρουν εγγυημένο συμβόλαιο, με τον Μπρουκς σε δύο ματς απέναντι στους «πράσινους» φέτος να κάνει... παπάδες.

Ο άσος της Αρμάνι στην πρώτη αναμέτρηση στο Μιλάνο είχε διαλύσει τον Παναθηναϊκό με 26 πόντους και 8/14 τρίποντα, πετυχαίνοντας τους 17 και τα 5 σουτ από την περιφέρεια στη δεύτερη περίοδο.

Το «τριφύλλι» γνώριζε την επικινδυνότητα του Μπρουκς, όμως όχι απλώς δεν τον σταμάτησε, αλλά τον είδε να καθαρίζει σε μεγάλο βαθμό και το δεύτερο ματς στο «T-Center».

Ο Αμερικανός άσος είχε 24 πόντους με 5/9 τρίποντα, με τους αριθμούς του να έχουν κατακόρυφη άνοδο κόντρα στον Παναθηναϊκό, που είναι η μοναδική ομάδα -μαζί με τη Βιλερμπάν- φέτος που έχει πετύχει 20+ πόντους.

Όσο για τους μέσους όρους του; Στον Θεό! Ο Μπρουκς απέναντι στο «τριφύλλι» έχει 13/23 τρίποντα και ποσοστό 56,5%, την στιγμή που φέτος συνολικά σουτάρει με 45,7%, ενώ μετράει 25 πόντους μ.ο. όταν στην τρέχουσα περίοδο στην Euroleague έχει 13,2!