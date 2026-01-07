Σπόντες Μονέκε για τη διαιτησία: «Αν πω αυτό που έχω στο μυαλό μου θα μου πάρουν τον μηνιαίο μισθό»

Ο άσος της σερβικής ομάδας είχε έντονα παράπονα από τις αποφάσεις των διαιτητών, αλλά όπως τόνισε δεν θέλησε να αναφερθεί σε κάτι για να μην τιμωρηθεί.
Υπενθυμίζουμε πως κατά την αποχώρηση των διαιτητών από το παρκέ οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα πέταξαν αντικείμενα προς τους τρεις ρέφερι.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Αν πω τι έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, θα μου πάρουν ολόκληρο τον μηνιαίο μισθό. Όταν αποσυρθώ ή φύγω από την Euroleague, θα πω την γνώμη μου. Ορκίζομαι στον Θεό».
Chima Moneke had some arguments with the referees during his team's loss to Valencia— Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 6, 2026
"If I say what's on my mind right now, they'll take my whole monthly check.
When I retire or I leave the EuroLeague, I'll speak my mind. Swear to God"pic.twitter.com/BNM4ZgER9k