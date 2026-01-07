Έλεος κάπου με τα τηλεοπτικά zoom σε παιδιά που κλαίνε!

Κάπου πρέπει να μπει ένα όριο σ' αυτή τη "ζητιανιά" συναισθήματος, που στρέφει τις κάμερες προς τις κερκίδες αντί για τον αγωνιστικό χώρο και τον πάγκο.

Ας ξεκινήσουμε από το προφανές: Αθλητισμός χωρίς συναίσθημα είναι φαγητό άνοστο, άγευστο και προφανώς… δύσκολα καταναλώσιμο. Αν προσπαθήσεις να γδύσεις τα σπορ από το συναίσθημα που προκαλούν, μένει κάτι που μοιάζει με παραλογισμό: Νεαροί να τρέχουν πάνω κάτω για να βάλουν μια μπάλα με τα χέρια μέσα σ’ ένα σιδερένιο στεφάνι ή άλλοι που τρέχουν ακόμα πιο πολύ για να βάλουν μια μπάλα με τα πόδια και το κεφάλι μέσα σ’ ένα σιδερένιο παραλληλόγραμμο.

Το συναίσθημα είναι το ζητούμενο σε κάθε αθλητικό θέαμα, ακριβώς επειδή αυτό «πουλάει». Γι’ αυτό όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό ως θέαμα, και μάλιστα εμπορικό, που δημιουργεί πωλήσεις, τζίρους, κέρδη, προσπαθούν να το προβάλλουν όπου το βρίσκουν.

Σ’ αυτή τη «ζητιανιά» του συναισθήματος, η τηλεόραση παίζει πρωταρχικό ρόλο. Αλλιώς δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να περιπλανώνται οι κάμερες στις κερκίδες για να συλλαμβάνουν πρόσωπα, που αντιδρούν θετικά ή αρνητικά σ’ αυτά που γίνονται στο χορτάρι ή το παρκέ.

Καλώς ή κακώς, το έχουμε αποδεχτεί. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ΠΟΛΥ ΚΑΚΩΣ, αλλά αυτό είναι υποκειμενική άποψη και μπορεί να μην μετράει τόσο. Τι έχουμε αποδεχτεί; Να «διανθίζεται» μια τηλεοπτική μετάδοση από πλάνα με τυχαία πρόσωπα από το κοινό. Μια μεγάλη γκάμα προσώπων. Από παρδαλοντυμένους ή υπερβολικούς στις αντιδράσεις τους οπαδούς, μέχρι «ωραίες παρουσίες». Στο όνομα μιας τηλεοπτικής «πολυσυμμετοχικότητας» (αδόκιμη η λέξη μάλλον, αλλά δεν βρήκα άλλη), όπου πρωταγωνιστής δεν είναι ο παίκτης, ο προπονητής, έστω ο παράγοντας, αλλά κάποιος τυχαίος που δεν πήγε στο γήπεδο για να τον δουν, αλλά για να δει.

Στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Euroleague είναι φανερό ότι έχει δοθεί κάποιου είδους… ντιρεκτίβα: Σχεδόν μετά από ΚΑΘΕ καλάθι, ή τέλος πάντων μια σημαντική φάση, η κάμερα στο ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ δεν κατευθύνεται προς τους πρωταγωνιστές, για να δούμε τις αντιδράσεις τους, αλλά στο κοινό. Έτσι, λοιπόν, βρισκόμαστε κάθε λίγα δευτερόλεπτα αντιμέτωποι με ζουμαρισμένες φιγούρες αλαλαζόντων ανδρών και καλλίπυγων δεσποινίδων ή κυριών.

Τι είδους «ενημέρωση» προσφέρει αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Υποτίθεται ότι η κάμερα βρίσκεται εκεί για να μας ενημερώνει πρωτίστως και μετά να μας ψυχαγωγεί. Μια αντίδραση παίκτη ή προπονητή μετά από ένα καλάθι συνιστά «είδηση». Το ότι πανηγυρίζουν έξαλλα ο Μπάμπης και ο Μήτσος, ή η Μαρία και η Ελένη, τι μας προσφέρει;

Αφού το ξεκαθαρίσαμε όλο αυτό, ότι είναι υπερβολική τέτοια έκθεση του κοινού, του ενήλικου κοινού, σε οποιαδήποτε τηλεοπτική μετάδοση, ας πάμε και σ’ αυτό που καίει:

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΛΑΙΝΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥΣ;

Ξέχωρα από τα νομικά θέματα που εγείρονται, και για τα οποία είμαστε, και δικαίως, ΠΟΛΥ ευαίσθητοι στους ανήλικους (GDPR-General Data Protection Regulation λέγεται), πολύ θα ήθελα να γνωρίζω τι είχε στο μυαλό του ο καμεραμάν ή ο σκηνοθέτης που αποφάσισαν, λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει το ματς Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο στο ΟΑΚΑ, να μας δείξουν δύο μπόμπιρες να κλαίνε.

Πρόσφερε κάτι στην ενημέρωσή μας αυτό;

Προφανώς όχι.

Άγγιξε το συναίσθημά μας μήπως;

Προφανώς.

Η εικόνα ενός παιδιού που κλαίει είναι σπαρακτική. Ακόμα κι αν έχει να κάνει με μια ήττα σε μια αθλοπαιδιά, δηλαδή κάτι δευτερεύουσας (ή τριτεύουσας) σημασίας, ακόμα και γι’ αυτούς που ο αθλητισμός παίζει ρόλο στη ζωή τους. Σε κάνει να λυπάσαι κι εσύ. Αλλά και να εξοργίζεσαι ταυτόχρονα.

Μπορεί, λοιπόν, η τηλεοπτική κάμερα, που αποδεδειγμένα ζητιανεύει το συναίσθημα, και στέκεται σαν τον κυνηγό στο καρτέρι για να τσακώσει οποιαδήποτε υπερβολική αντίδραση, να σημαδεύει ακόμα και μικρά παιδιά για να προσφέρει πλάνα στο κοινό;

Η απάντηση (πρέπει να) είναι μονολεκτική και απόλυτη: ΟΧΙ.

ΕΛΕΟΣ κάπου μ’ αυτή την επίκληση στο συναίσθημα. Κάπου πρέπει να μπουν όρια, αν δεν μπορούν να τα βάλουν μόνοι τους όσοι χειρίζονται τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Ειλικρινά, περιμέναμε ότι αυτό θα ήταν αυτονόητο και δεν θα χρειαζόταν να γίνει κουβέντα για το ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να δείχνεις πρόσωπα μικρών παιδιών, που δεν έχουν δώσει τη συναίνεσή τους γι’ αυτό, πόσο μάλλον όταν τα δείχνεις να κλαίνε με λυγμούς κι όχι π.χ. να πανηγυρίζουν.

Το νομικίστικο «αφού πήγαν σε δημόσιο χώρο, σ’ ένα γήπεδο, η εικόνα τους είναι δημόσια και επιτρέπεται να μεταδοθεί» μπορεί να στέκεται σ’ ένα δικαστήριο (δεν έχω τέτοιες νομικές γνώσεις να το στηρίξω ή να το απορρίψω), αλλά είναι φτηνή δικαιολογία.

Δεν προσφέρει ΤΙΠΟΤΑ ούτε στην ενημέρωσή, ούτε στην ψυχαγωγία του θεατή. Το αντίθετο κάνει. Εκνευρίζει. Εξοργίζει. Και, προφανώς, μετατοπίζει τα φώτα από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, αυτούς που χιλιάδες πληρώνουν εισιτήριο να τους δουν από κοντά και εκατομμύρια στήνονται μπροστά από τις τηλεοράσεις τους να παρακολουθήσουν.

Αντί επιλόγου: Στις ΗΠΑ, όπου οι αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις έχουν εξελιχθεί σε επιστήμη, με εμπειρία πολύ μεγαλύτερη από εμάς, αλλά και αίσθηση των ορίων, δεν θα βρείτε σε καμία μετάδοση NBA, MLB, NHL ή NFL τέτοια πλάνα. Ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι. Και τι τους παίρνει να κάνουν. Στρέφουν τις κάμερες κυρίως στους πρωταγωνιστές. Αυτό είναι και το νόημα. Και φυσικά έχουν πλάνα από τις κερκίδες, αλλά προσεγμένα.

Υ.Γ. Όχι, φυσικά και δεν θα βάλουμε την επίμαχη φωτογραφία των πιτσιρικάδων που’ χει κατακλύσει το διαδίκτυο. Δεν θα ρίξουμε κι εμείς νερό σ' αυτόν τον μύλο.