Διαδικτυακό beef ανάμεσα σε Γιανάι και Μαρτίνεθ! (pic)

Όφερ Γιανάι και Πέδρο Μαρτίνεθ είχαν διαδικτυακή συνομιλία στο Χ, με άκρως ειρωνικό ύφος.

Τη συνομιλία ξεκίνησε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, θέλοντας να πικάρει τον τεχνικό της Βαλένθια, που πρόσφατα είχε εναντιωθεί στην επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στη χώρα τους.

«Γεια σου Πέδρο Μαρτίνεθ, ελπίζω να απόλαυσες την πρώτη θέση για μερικές μέρες... αλλά κάθεσαι στη θέση μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιανάι.

Με τον Μαρτίνεθ να μην χάνει την ευκαιρία και να απαντά με άκρως ειρωνικό τρόπο, λέγοντας: «Έχεις καλύτερη ομάδα και είσαι ο καλύτερος πρόεδρος μπάσκετ στον κόσμο. Συγχαρητήρια».