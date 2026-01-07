Περίπατος των Τίμπεργουλβς απέναντι στους Χιτ

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έστησαν πάρτι απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ επικρατώντας με το επιβλητικό 122-94.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και δεν επέτρεψαν σε κανένα σημείο στους Χιτ να μπουν στην διεκδίκηση της νίκης, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι Τίμπεργουλβς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 24-13, ενώ οι Μαϊάμι Χιτ έπεσαν στο 20-17 και κινδυνεύουν να χάσουν την έκτη θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs.

Ο Άντονι Έντουαρντς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τάιλερ Χίρο να ξεχωρίζει για τους Χιτ, έχοντας 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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