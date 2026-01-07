Οι Γκρίζλις πήραν το ντέρμπι κόντρα στους Σπερς

Οι Μέμφις Γκρίζλις πανηγύρισαν τεράστια νίκη απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς επικρατώντας με 106-105 μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα

Οι Σπερς μπήκαν με ορμή στο ματς και προηγήθηκα με 21-31 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα οκτώ πόντων (46-54).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο όμως οι Γκρίζλις έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 36-27 ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και μπήκαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 82-81.

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ για γερά νεύρα, με τους Σπερς 1:39 πριν την λήξη να παίρνουν προβάδισμα τεσσάρων πόντων (101-105), όμως οι Γκρίζλις δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Καμ Σπένσερ, οι γηπεδούχοι έκαναν ξανά την ανατροπή και πανηγύρισαν μια τεράστια νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 16-20, με τους Σπερς να πέφτουν στο 25-11.

Ο Καμ Σπένσερ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όντας ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Γκρίζλις, με τον Ουεμπανιάμα να ξεχωρίζει για τους Σπερς με 30 πόντους.

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