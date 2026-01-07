Με 60 πόντους από Ντόντσιτς-Λεμπρόν οι Λέικερς έφυγαν ατσαλάκωτοι από τη Νέα Ορλεάνη

Το super δίδυμο των Λέικερς ήταν σε άλλο επίπεδο, οδηγώντας τους «Λιμνάνθρωπους» στη νίκη απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 111-103.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε επίσης 30 πόντους, έχοντας στο ενεργητικό του και 10 ασίστ.

Πολύ καλό ματς για τους «Λιμνάνθρωπους» έκανε και ο Ντεάντρε Έιτον, με τον Μπαχαμέζο σέντερ να ολοκληρώνει το ματς με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ.

Για τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς που δυσκόλεψαν αρκετά τους Λέικερς, ξεχώρισε ο συγκλονιστικός Τρέι Μέρφι, που είχε 42 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή.

Με αυτή τη νίκη, οι Λέικερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 23-11 μετρώντας τρεις σερί νίκες, ενώ οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς έπεσαν στο 8-30 και έχουν το χειρότερο ρεκόρ στη δυτική περιφέρεια.

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