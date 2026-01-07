Οι «ζημιάρηδες» Ουίζαρντς νίκησαν και τους Μάτζικ

Οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς συνεχίζουν να κάνουν «ζημιές» στην ανατολική περιφέρεια, αφού μετά τους Μπακς και τους Νετς λύγισαν και τους Ορλάντο Μάτζικ με 120-112.

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ανταγωνιστικό, με τους Ουίζαρντς να παίρνουν την ελάχιστη διαφορά (30-29), όμως στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους 32-21 και έκλεισαν το ημίχρονο στο +12 (62-50).

Η κυριαρχία των Ουίζαρντς συνεχίστηκε και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 39-37 ανέβασαν την διαφορά στους 14 πόντους (101-87), κάνοντας συντήρηση δυνάμεων στο υπόλοιπο του ματς.

Με τους γηπεδούχους να έχουν ρίξει ρυθμούς, το μόνο που κατάφεραν οι Ορλάντο Μάτζικ ήταν να ρίξουν την διαφορά κάτω από τους δέκα πόντους, πέφτοντας στο 20-17, ενώ οι Ουίζαρντς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 10-25.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Ουίζαρντς, με τον Τζέις Ρίτσαρντσον να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ, έχοντας 20 πόντους.

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