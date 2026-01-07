Οι Καβαλίερς λύγισαν τους Πέισερς με ανατροπή

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς σοβαρεύτηκαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο και γλίτωσαν το κάζο από τους Ιντιάνα Πέισερς επικρατώντας με 116-120.

Οι Πέισερς μπήκαν δυνατά στο ματς και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 28-22, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, έχοντας προβάδισμα εφτά πόντων (60-53).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, αφού με επί μέρους 33-31, αύξησαν το προβάδισμά τους στους εννιά πόντους (93-84), όμως σε εκείνο το σημείο... ξύπνησαν οι Καβαλίερς.

Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επί μέρους 23-36 στην τελευταία περίοδο για να κάνουν την ανατροπή και να φτάσουν στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 21-17.

O Ντάριους Γκάρλαντ με 29 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης