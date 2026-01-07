Χολ: «Ο Ταϊρίκ είναι μια σπουδαία προσθήκη»

Ο Ντόντα Χολ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Φενέρμπαχτσε μίλησε για την προσθήκη του Ταϊρίκ Τζόουνς, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός θα βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ήττα από την Φενέρμπαχτσε: «Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολα ερχόμενοι εδώ και έπρεπε να τελειώσουμε καλύτερα την αναμέτρηση».

Για τα δύο φάουλ σε 11″ στην αρχή της 4ης περιόδου: «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό. Αυτά τα δύο φάουλ ήταν άσχημα. Πρέπει να είμαι λίγο πιο έξυπνος σε αυτές τις καταστάσεις».

Για την ατομική του απόδοση: «Νιώθω καλά, δεν πρέπει να χάνω κάποιες τέτοιες φάσεις κοντά στο καλάθι. Πρέπει να βελτιωθώ σε αυτό, όμως νιώθω καλά. Συνεχίζουμε μπροστά».

Για την εικόνα του Ολυμπιακού παρά τις απουσίες τόνισε: «Όλοι όσοι ήρθαν να παίξουν, ήταν έτοιμοι σήμερα για το μεγαλύτερο μέρος».

Για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς: «Ο στόχος είναι να είμαστε η καλύτερη ομάδα στο επιθετικό ριμπάουντ, ο Ταϊρίκ είναι μία σπουδαία προσθήκη, δίνει ενέργεια, ριμπάουντ και καρφώματα στην ομάδα».