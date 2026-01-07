Η Ντενίζ Ακσόι ζήτησε συγγνώμη από τον Ολυμπιακό: «Λυπάμαι αν τα λόγια μου προκάλεσαν παρεξήγηση»

Η Τουρκάλα δημοσιογράφος, Ντενίζ Ακσόι με μήνυμά της στα social media ζήτησε συγγνώμη από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι με την ερώτησή της δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν.

Η Ακσόι στο flash interview μετά τη νίκη της Φενέρ επί του Ολυμπιακού, έκανε ερώτηση στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τα τρίποντα του Μπόλντγουιν, αναφέροντας ότι «έπεφταν από την οροφή του γηπέδου, σαν να έσταζαν σταγόνες βροχής».

Ο προπονητής της Φενέρ, μάλιστα στην απάντησή του έκανε αναφορά για το αναβληθέν ματς στο ΣΕΦ λόγω βροχής, προκαλώντας αντιδράσεις από τους «ερυθρόλευκους» στα social media.

Η Τουρκάλα δημοσιογράφος με μήνυμά της στα social media θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα, τονίζοντας ότι δεν είχε την πρόθεση να προσβάλει κανέναν με την ερώτηση που έκανε.

Αναλυτικά όσα έγραψε η Ντενίζ Ακσόι:

«Θέλω να πω μερικά πράγματα για τη συνέντευξη με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη: Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επιτεθώ στον Ολυμπιακό ή να τον προσβάλω, με οποιονδήποτε τρόπο. Στην ένταση μια ζωντανής στιγμής μετά από έναν αγώνα, τα λόγια μου δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά εννοούσα.



Στη δουλειά μου προσπαθώ πάντα να συμπεριφέρομαι σε όλους με τον ίδιο σεβασμό και να κρατώ την ίδια επαγγελματική απόσταση. Το μπάσκετ είναι μια μεγάλη οικογένεια και πραγματικά τους προσεγγίζω όλους με την ίδια προσοχή και με την ίδια εκτίμηση.



Έχοντας αυτό κατά νου, λυπάμαι ειλικρινά που τα λόγια μου προκάλεσαν οποιαδήποτε παρεξήγηση. Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από όποιον αισθάνεται ότι προσβλήθηκε. Τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό. Στέλνω τις ευχές και την υποστήριξή μου στην οικογένεια του Ολυμπιακού, όπως κάνω πάντα».