Το πανόραμα της Euroleague μετά τις ήττες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Ολοκληρώθηκε το πρώτο... πιάτο της 20ης αγωνιστικής στην Euroleague σε μια κακή βραδιά για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Το Τριφύλλι ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ από την Αρμάνι Μιλάνο και έπεσε στην 7η θέση με ρεκόρ 12-8, ενώ ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Φενέρ και βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 11-8 και ένα ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής

Τρίτη 6/1

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 88-80

Μονακό - Παρτίζαν 101-84

Ερυθρός Αστέρας - Βαλένθια 89-106

Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης 69-80

Χάποελ Τελ Αβίβ - Dubai Basketball 85-60

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 74-87

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 93-83

Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας 83-79

Τετάρτη 7/1

19:30 Αναντολού Εφές - Παρί

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Βαλένθια 14-6 * Φενέρμπαχτσε 13-6 Μονακό 13-7 Μπαρτσελόνα 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 12-8

--------------------------- Παναθηναϊκός 12-8 *Oλυμπιακός 11-8 Ζαλγκίρις 11-9 Ερυθρός Αστέρας 11-9

--------------------------- Αρμάνι Μιλάνο 10-10 Βίρτους Μπολόνια 10-10 Ντουμπάι 9-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-12 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Μπάγερν Μονάχου 6-13 Βιλερμπάν 6-14 Παρτίζαν 6-14

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (21η)

Τετάρτη 8/1

18:00 Dubai BC – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Βαλένθια – Μονακό

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 9/1

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Αναντολού Εφές

21:30 Μπασκόνια – Βιλερμπάν

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί