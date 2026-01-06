Λύγισε την Ζάλγκιρις η Βίρτους Μπολόνια και πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της (83-79) στην Euroleague. Τρομερός Άλστον με 20 πόντους.

H Bίρτους Μπολόνια (10-10) υποδέχτηκε την Ζάλγκιρις (11-9) και πέτυχε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της (83-79) στην Euroleague. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήταν μπροστά καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, ξέφυγε δυο φορές στο +11 και εν τέλει πήρε το ροζ φύλλο με μεγάλο τρίποντο του Βιλντόζα, ένα λεπτό πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για την Βίρτους ήταν οι Άλστον (20π. 6ρ.) και Μόργκαν (15π 4ασ) ενώ για την Ζάλγκιρις οι Τουμπέλις (22π. 5ρ) και Ράιτ (19π 7ρ).

Την επόμενη αγωνιστική η Βίρτους θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό (8/1, 21:15) ενώ η Ζάλγκιρις θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στο Κάουνας (9/1, 20:00).

Με οδηγό την άμυνα μπροστά η Βίρτους στο ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Βίρτους να είναι εύστοχη εντός πεδιάς με 6/9 σουτ και τον Ματ Μόργκαν σε καλό βράδυ (8π. 1ασ.), Η Ζάλγκιρις αντίθετα ήταν άστοχη με 4/10 σουτ, μένοντας χαμηλά στο σκορ μετά από οκτώ λεπτά παιχνιδιού. Ο Τουμπέλις ήταν αυτός που είχε 5 πόντους σε εκείνο το σημείο, και έδινε σκορ στην επίθεση των Λιθουανών. Ο Μόργκαν έφτασε τους 13 πόντους και η Βίρτους ήλεγχε τον ρυθμό στο πρώτο δεκάλεπτο. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα του Φρανσίσκο και 6-0 σερί της Ζάλγκιρις που μείωσε σε 25-22.

Στην δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς έσφιξε την άμυνά της, κράτησε τους φιλοξενούμενους στους 18 πόντους και με τους Μόργκαν, Άλστον και Βιλντόζα να οδηγούν επιθετικά, ξέφυγε με 43-34. Η Ζάλγκιρις έχει 8/22 δίποντα στο πρώτο ημίχρονο, πολύ χαμηλό ποσοστό, αποτέλεσμα της εξαιρετικής άμυνας των γηπεδούχων. Αυτός που έδινε σκορ στην λιθουανική ομάδα ήταν ο Γουίλιαμς Γκος με 9 πόντους και 2 ασίστ.

Clutch Βιλντόζα έδωσε την νίκη στην Βίρτους

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Ζάλγκιρις να μπαίνει πιο δυνατά, με τον Ράιτ πρωταγωνιστή στις επιθέσεις με 6 πόντους, όλους της ομάδας τους, Οι δύο ομάδες δεν έβρισκαν εύκολα καλάθια, οι άμυνες ήταν σε πρώτο πλάνο και η Βίρτους σταθερά μπροστά. Η ιταλική ομάδα πήρε και διψήφιο προβάδισμα με 50-40. Ο Άλστον έφτασε τους 10 πόντους, η Βίρτους ξέφυγε ξανά με +11 και η Ζάλγκιρις έδειχνε να προσπαθεί αλλά να μην μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Για τους φιλοξενούμενους, ο Ράιτ ήταν ο παίκτης που είχε καλή επαφή με το καλάθι στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας τους 15 πόντους μαζί με 5 ριμπάουντ.

Στην τέταρτη περίοδο, το παιχνίδι μετατράπηκε σε ντέρμπι, η Ζάλγκιρις έβγαλε αντίδραση και έβαλε άγχος στην Βίρτους, η οποία ένιωθε άνετα μέχρι και την τέταρτη περίοδο. Ο καταπληκτικός Τουμπέλις (20π) και ο εξαιρετικός Ράιτ (17π), είχαν βγει μπροστά για τους Λιθουανούς. Η ομάδα του Ματσιούλις ισοφάρισε με καλάθι του Γκος σε 74-74, δυόμιση λεπτά πριν από το τέλος. O Φρανσίσκο λίγο αργότερα αστόχησε σε τρίποντο προσπέρασης και η Βίρτους με τρίποντο του Βιλντόζα έστειλε την διαφορά στους +5 (79-74).

Τα δεκάλεπτα: 25-22, 43-34, 63-56, 83-79

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