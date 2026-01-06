Ποέτα: «Παίξαμε τρομερή άμυνα - Εξαιρετική εμφάνιση σε μία απίθανη ατμόσφαιρα»

Μετά τη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Πέπε Ποέτα στάθηκε στην άμυνα των παικτών του και τόνισε τη σημασία μίας τέτοιας εμφάνισης σε αυτή την ατμόσφαιρα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου. Έκαναν εξαιρετική εμφάνιση σε μία δύσκολη έδρα με αυτή την απίθανη ατμόσφαιρα. Είχαμε συνέπεια, παίξαμε τρομερή άμυνα. Στα τελευταία 2-3 δεν το καταφέραμε. Το κάναμε κόντρα στον Παναθηναϊκό που είναι ταλαντούχος. Θα παλέψουμε για τα play-offs μέχρι το τέλος. Σήμερα κάναμε καλή εμφάνιση και δείξαμε πως είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε μέχρι το τέλος. Θα είναι δύσκολο αλλά θα προσπαθήσουμε».

Για τις δύο αναμετρήσεις με το «τριφύλλι»: «Ήταν δύο διαφορετικά ματς (σ.σ. το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό). Τότε τρέχαμε στην επίθεση, σήμερα ήμασταν πιο συγκρατημένοι, είχαμε περισσότερο έλεγχο. Έτσι πρέπει να παίζεις εκτός έδρας».