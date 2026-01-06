Η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ (93-83), σβήνοντας περισσότερο τις ελπίδες των Ισραηλινών για είσοδο στην δεκάδα.

Οι Καταλανοί ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο δεκάλεπτο, καθώς προηγήθηκαν με 32-19 στην λήξη του και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 12 πόντων (56-44).

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε να είναι κυριαρχική και στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 21-19, ανέβασε την διαφορά στο +14 (77-63), με την Μακάμπι να ξυπνάει αργά στο ματς.

Οι Ισραηλινοί επιχείρησαν να κάνουν το comeback στην τέταρτη περίοδο, όμως το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν την διαφορά στους 10 πόντους, γνωρίζοντας ακόμη μια ήττα.

Ο Τόκο Σενγκέλια με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για την Μπαρτσελόνα, με τον Ταμίρ Μπλατ να ξεχωρίζει για την Μακάμπι έχοντας 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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