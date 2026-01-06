Αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ, έφευγαν και… έφαγαν γιούχα και φίλαθλοι! 

Στα δύο λεπτά πριν τη λήξη και με την εικόνα του αγώνα μη αναστρέψιμη, άρχισαν κάποιοι φίλαθλοι να φεύγουν από το ΟΑΚΑ και αποδοκιμάστηκαν, μαζί με παίκτες και Αταμάν.

Στο τέλος μάλιστα υπήρξε και γιούχα προς την ομάδα και παρότι ήταν… μερική αποδοκιμασία δεν παύει να είναι πρωτόγνωρο για το ΟΑΚΑ την τελευταία τριετία.

Ο Παναθηναϊκός απογοήτευσε στο δεύτερο ημίχρονο με την Αρμάνι Μιλάνο, δέχθηκε επιμέρους σκορ 31-49 και ηττήθηκε τελικά με 74-87, που ήταν το δεύτερο σερί αρνητικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ μετά και την πρόσφατη ήττα από τον Ολυμπιακό.

Με τη λήξη του αγώνα κάποιοι φίλαθλοι αποδοκίμασαν για την εικόνα και την ήττα της ομάδας, ενώ άλλοι στράφηκαν νωρίτερα και σε μερίδα κόσμου που αποχώρησε πριν το φινάλε της αναμέτρησης.