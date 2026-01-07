Euroleague: Υποδέχεται την Παρί η Εφές, στο Μόναχο η Μπασκόνια

Η 20η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται με δύο αναμετρήσεις.

Η 20η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Τετάρτη (7/1) με δύο αγώνες. Πιο συγκεκριμένα, η Αναντολού Εφές (6-13) θα υποδεχθεί την Παρί (6-13) και η Μπάγερν Μονάχου (6-13) θα κοντραριστεί με την Μπασκόνια (6-13).

Το πρώτο ματς θα ξεκινήσει στις 19:30 στο Turkcell Basketball Development Center και θα μεταδοθεί από το Nova Sports 5. Το δεύτερο ματς θα διεξαχθεί στο Sap Garden, το τζάμπολ θα γίνει στις 21:30 και θα προβληθεί από το Nova Sports 3.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:30 Αναντολού Εφές - Παρί

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπασκόνια