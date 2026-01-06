Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο ματς»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Φενέρ, σημειώνοντας πως η δικαιολογία της ήττας είναι πως το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν ήμασταν τόσο σκληροί στο δεύτερο ημίχρονο. Η Φενέρμπαχτσε ήταν όντως σκληρή, έτσι παίζουν στην άμυνα πολύ επιθετικά. Επιτρέψαμε 52 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, πολλά ριμπάουντ, πολλές δεύτερες ευκαιρίες και είχαμε κακή επικοινωνία στην άμυνα. Νομίζω ότι υπάρχει δικαιολογία, το ρόστερ δεν ήταν τόσο βαθύ για ένα τέτοιο παιχνίδι. Χάσαμε γρήγορα τον Χολ. Στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο παίξαμε με διαφορετική πεντάδα με φόργουορντς και η Φενέρμπαχτσε μας χτύπησε στο ριμπάουντ, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Κάναμε καλή προσπάθεια για 30-35 λεπτά, μετά από το πρόγραμμα που είχαμε με πολλά ταξίδια. Κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό που πάντα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για εμάς. Σήμερα η προσπάθεια μας για 30-35 δεν ήταν αρκετή για να νικήσουμε το παιχνίδι»