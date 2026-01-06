Kόλαφος ο Σάρας για το ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για τα τρίποντα της Φενέρ που έπεφταν σαν... βροχή στο 3ο δεκάλεπτο και απάντησε ειρωνικά για το ΣΕΦ, λέγοντας πως διαρροή υπάρχει μόνο στον Πειραιά και όχι στην Κωνσταντινούπολη

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δέχθηκε ερώτησε σχετικά με την επίδοση της ομάδας του πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων στο τρίτο δεκάλεπτο.

Συγκεκριμένα του ζητήθηκε να σχολιάσει τα τρίποντα του Ουέιντ ΜπάλντΓουιν που έπεφταν σαν βροχή από την οροφή του γηπέδου κατά το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Λιθουανό να απαντάει: «Όχι, διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή».