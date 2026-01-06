Kόλαφος ο Σάρας για το ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δέχθηκε ερώτησε σχετικά με την επίδοση της ομάδας του πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων στο τρίτο δεκάλεπτο.
Συγκεκριμένα του ζητήθηκε να σχολιάσει τα τρίποντα του Ουέιντ ΜπάλντΓουιν που έπεφταν σαν βροχή από την οροφή του γηπέδου κατά το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Λιθουανό να απαντάει: «Όχι, διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή».
Sarunas Jasikevicius takes a subtle jab at SEF issues: 'No, it's only leaking in Piraeus. In Istanbul, it's not leaking.' 😄— BasketNews (@BasketNews_com) January 6, 2026
First matchup between the teams was cancelled due to water leaks inside in SEF ❌ pic.twitter.com/txVFq1djAy