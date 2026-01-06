Lakers' Corner: Το comeback του Έιτον κόντρα στους Γκρίζλις και ο τρομερός ΛαΡάβια

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν για δεύτερη φορά τους Μέμφις Γκρίζλις (120-114), με τον ΝτεΆντρε Έιτον να επιστρέφεις στις καλές εμφανίσεις και τον Τζέικ ΛαΡάβια να συνεχίζει τις... ψηλές πτήσεις.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν ξανά με τους Μέμφις Γκρίζλις, με το αποτέλεσμα του αγώνα να μην αλλάζει. Όπως έγινε και στο προηγούμενο ματς (128-121), οι «Λιμνάνθρωποι» πανηγύρισαν τη νίκη, αυτή τη φορά με 120-114. Έτσι, το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ έχει πλέον ρεκόρ 22-11 και βρίσκεται στην 3η θέση της δυτικής περιφέρειας.

Η... επιστροφή του Έιτον

Μετά από ένα κακό διάστημα, ο ΝτεΆντρες Έιτον επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις. Φέτος, ο έμπειρος σέντερ αποτελεί από τους πιο σταθερούς παίκτες των Λέικερς, έχοντας περίπου 14 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 30 λεπτά στο παρκέ. Ωστόσο, στα τελευταία λεπτά έκανε... κοιλιά, με την απόδοσή του να πέφτει φανερά.

Στα τέσσερα τελευταία ματς είχε λιγότερους πόντους από τον μέσο όρο του, ενώ απέναντι στους Πίστονς και τους Ρόκετς είχε μόλις 2 ριμπάουντ. Τραγική ήταν και η εμφάνιση στο πρώτο ματς με τους Γκρίζλις, στο οποίο είχε 4 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 25 λεπτά. Μάλιστα, στην τελευταία περίοδο βρέθηκε στον πάγκο, με τον Τζάκσον Χέιζ να παίζει στην θέση του.

Ωστόσο, σε αυτόν τον αγώνα επέστρεψε στις κανονικές του εμφανίσεις. Έκανε εξαιρετικά σκριν, ήταν... οικονομικός στην επίθεση (6/8 σουτ) και προστάτευσε την ρακέτα των «Λιμνανθρώπων». Μάλιστα, έκανε την «βρώμικη» δουλειά όταν οι Λέικερς βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν clutch στο τέλος.

Η ψυχολογία του δεν έπεσε παρά τις άσχημες εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα και «απάντησε» σε όσα άκουσε με τον καλύτερο τρόπο.

Η εξαιρετική εμφάνιση του ΛαΡάβια

Ο Τζέικ ΛαΡάβια έδειξε ξανά πως του πηγαίνει το ματσάρισμα των Γκρίζλις. Στο προηγούμενο ματς είχε 21 πόντους (8/12 σουτ, 3/6 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 λάθος, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 37 λεπτά στο παρκέ. Και σε αυτή την αναμέτρηση βοήθησε σημαντικά στο σκορ με 26 πόντους (9/16 σουτ, 4/10 τρίποντα), πήρε 5 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο.

Ο 24χρονος σε αυτά τα δύο παιχνίδια έκανε όλα όσα περιμένουν οι Λέικερς από αυτόν. Βοήθησε στην άμυνα, συμμετείχε σε hustle plays, δεν φοβήθηκε να δοκιμάσει το σουτ του και με αυτό δικαιώθηκε.

Ο ΛαΡάβια πρέπει να «κυκλώσει» αυτές τις δύο εμφανίσεις και να γίνουν το πρότυπο που θα ακολουθεί για την υπόλοιπη σεζόν.

Οι εμφανίσεις των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 26 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο σε 37 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 26 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 35 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 15 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο, 3 μπλοκ σε 24 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 6 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 λάθος, 1 μπλοκ σε 31 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 36 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 λάθη, 1 μπλοκ σε 39 λεπτά.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 7 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 1 μπλοκ σε 22 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: 3 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο σε 13 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 1 πόντος, 6 ριμπάουντ σε 14 λεπτά.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 0 πόντοι, 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ σε 15 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: DNP

Γκέιμπ Βίνσεντ: DNP

Μπρόνι Τζέιμς: DNP

Τώρα, ακολουθεί η αναμέτρηση με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς (7/1, 03:00) και αργότερα το ματς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (8/1, 04:30).