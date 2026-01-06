All-Star Voting: Στην κορυφή Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς

Το ΝΒΑ δημοσίευσε το δεύτερο return των ψήφων για το All-Star Game 2026 στο Λος Άντζελες, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς να βρίσκονται στην κορυφή.
Πιο συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» είναι πρώτος στην ανατολή με 2.092,284 ψήφους, ενώ στην δύση κυριαρχεί ο «Luka Magic» με 2.229,811 ψήφους.
Αναλυτικά οι ψήφοι:
Δύση
1) Λούκα Ντόνστιτς (Λέικερς) 2.229,811
2) Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς) 1.998,560
3) Στεφ Κάρι (Ουόριορς) 1.844,903
4) Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ) 1.554,468
5) Βίκτορ Ουεμπανιάμα (Σπερς) 1.321,985
6) Άντονι Έντουαρντς (Τίμπεργουλβς) 1.246,423
7) Ντένι Αβντίγια (Μπλέιζερς) 1.224,109
8) Λεμπρόν Τζέιμς (Λέικερς) 1.059,855
9) Κέβιν Ντουράντ (Ρόκετς) 997,386
10) Άλπερεν Σενγκούν (Ρόκετς) 871,952
11) Όστιν Ριβς (Λέικερς) 718,799
12) Τζέιμς Χάρντεν (Κλίπερς) 400,282
13) Καουάι Λέοναρντ (Κλίπερς) 275,361
14) Άντονι Ντέιβις (Μάβερικς) 269,979
15) Τζαμάλ Μάρεϊ (Νάγκετς) 260,014
16) Κούπερ Φλαγκ (Μάβερικς) 236,182
17) Ντέβιν Μπούκερ (Σανς) 232,075
18) Λάουρι Μαρκάνεν (Τζαζ) 221,110
19) Τζίμι Μπάτλερ (Ουόριορς) 208,900
20) Στεφόν Καστλ (Σπερς) 171,831
Ανατολή
1) Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς) 2.092,284
2) Τζέιλεν Μπράνσον (Νικς) 1.916,497
3) Ταϊρίς Μάξεϊ (Σίξερς) 1.908,978
4) Κέιντ Κάνινγκχαμ (Πίστονς) 1.752,801
5) Ντόνοβαν Μίτσελ (Καβαλίερς) 1.530,237
6) Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς) 1.514,259
7) Καρλ Άντονι Τάουνς (Νικς) 898,038
8) Τζέιλεν Τζόνσον (Χοκς) 525,789
9) Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (Νετς) 304,316
10) Πασκάλ Σιάκαμ (Πέισερς) 298,761
11) Μπράντον Ίνγκραμ (Ράπτορς) 281.799
12) ΛαΜέλο Μπολ (Χόρνετς) 261,883
13) Όου Τζι Ανουνόμπι (Νικς) 241,557
14) Σκότι Μπαρνς (Ράπτορς) 232,072
15) Μίκαλ Μπρίτζες (Νικς) 225,643
16) Τζος Χαρτ (Νικς) 209,685
17) Τζοέλ Εμπίιντ (Σίξερς) 206,461
18) Νόρμαλ Πάουελ (Χιτ) 199,753
19) Τζος Γκίντι (Μπουλς) 197,162
20) Φραντζ Βάγκνερ (Μάτζικ) 185,017