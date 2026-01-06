Εκατοντάδες φίλοι του Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν με καπνογόνα την ομάδα στο ΟΑΚΑ!

Περίπου 700-800 φίλοι του «τριφυλλιού» υποδέχθηκαν την ομάδα λίγο πριν μπει στο πάρκινγκ των αποδυτηρίων, με στόχο την ανύψωση του ηθικού όλων!

Οι «πράσινοι» φίλαθλοι έδειξαν για ακόμα μία φορά με τον πιο ηχηρό τρόπο πως βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague (21:15). Εκατοντάδες φίλαθλοι του «τριφυλλιού», περίπου 700-800, υποδέχθηκαν με καπνογόνα την ομάδα πριν μπει στο πάρκινγκ των αποδυτηρίων ώστε να τονωθεί το ηθικό των «πράσινων».

Οι φίλοι της ομάδας φώναζαν συνθήματα, χειροκρότησαν την αποστολή, δημιούργησαν μία «καυτή» ατμόσφαιρα και... ντόπαραν ψυχολογικά το σύνολο του Εργκίν Αταμάν ενόψει της αναμέτρησης.

Δείτε τα σχετικά βίντεο του SDNA: