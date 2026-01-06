Ζιάκας για το διπλό στην Λεωφόρο: «Ίσως η καλύτερή μας εμφάνιση μέχρι στιγμής»

Ο Αθηναϊκός νίκησε με 70-76 τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών, και ο assistant coach της ομάδας του Βύρωνα, Ανδρέας Ζιάκας, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Woman to woman» του EOK WebRadio για το διπλό στην Λεωφόρο και το ερχόμενο παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού: «Η δική μας ομάδα εμφανίστηκε πάρα πολύ αποφασιστική και συγκεντρωμένη. Τα κορίτσια ήταν, ίσως για πρώτη φορά, σχεδόν όλες στην ίδια “σελίδα” με το επίπεδο συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα αυτό που δείξαμε στο γήπεδο να είναι ίσως η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, παρ’ ότι έχουμε κάνει κι άλλες μεγάλες νίκες. Σαν εμφάνιση και διάρκεια μέσα στο παιχνίδι, ήμασταν πολύ δυνατοί και νομίζω πως νικήσαμε απόλυτα δίκαια. Μπορέσαμε και σχεδιάσαμε έτσι το παιχνίδι για να καταφέρουμε να το ελέγξουμε. Από το πρώτο λεπτό δείξαμε πως εμείς είμαστε αυτοί που θα καθορίσουμε τον ρυθμό του αγώνα. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό».

Για το πώς διαχειρίστηκαν το γεγονός πως αν έχαναν θα βρισκόντουσαν πίσω με 0-2 νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Εμείς ήμασταν από το πρώτο δευτερόλεπτο πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Ναι μεν είχαμε τονίσει το γεγονός πως αν χάναμε θα μέναμε αρκετά πίσω στο κομμάτι της διεκδίκησης του πλεονεκτήματος έδρας, που ουσιαστικά αυτό διακυβευόταν προχθές, αλλά, απ’ την άλλη, έχουμε την ευτυχία και την τύχη να διαθέτουμε στο ρόστερ κορίτσια που έχουν φοβερή ποιότητα σαν αθλήτριες και τρομερές εμπειρίες και εικόνες, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ εύκολο να διαχειριστούν όλη αυτήν την κατάσταση με τον σωστό τρόπο. Και η κόουτς και όλο το staff προσπαθήσαμε να τις έχουμε απόλυτα συγκεντρωμένες και αυτό ήταν το “κλειδί” για να νικήσουμε».

Για το ότι κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στην επιστροφή του Παναθηναϊκού στην 4η περίοδο: «Όπως είπε και η κόουτς στις δηλώσεις της μετά το ματς, παίζεις με τον Παναθηναϊκό μες στην έδρα του και είναι λογικό μια μεγάλη ομάδα να αντιδράσει, να κάνει comeback. Δε γίνεται να κάνεις… παρέλαση μέσα σε ένα τόσο “καυτό” γήπεδο. Περιμέναμε ότι θα αντιδράσει και το είχαμε συζητήσει και στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, που ήμασταν μπροστά με ικανοποιητική διαφορά. Ξέραμε πως κάποια στιγμή θα βάλει περισσότερη πίεση και ο κόσμος και γενικότερα όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο, αλλά είχαμε εξασφαλίσει διαφορά που ήταν αρκετά ασφαλής. Παρ’ ότι μάς πλησίασε σε μεγάλο βαθμό, είχαμε την ποιότητα να κερδίσουμε τις κρίσιμες φάσεις, να βάλουμε κάποια σημαντικά καλάθια, να παίξουμε κάποιες σημαντικές άμυνες. Στην πραγματικότητα, απ’ τη στιγμή που το ματς δεν έφτασε σε σημείο να κρίνεται στο ένα σουτ, ουσιαστικά δεν κινδυνέψαμε ποτέ να το χάσουμε. Ίσως να κινδυνεύσαμε κάποια στιγμή στο χαμένο lay-up της Βίτολα, που ήταν μια δύσκολη φάση, αλλά σε γενικές γραμμές ήμασταν λίγο πιο ήρεμοι και μπορέσαμε να το διαχειριστούμε σωστά».

Για τη διαχείριση της «καυτής» ατμόσφαιρας στο γήπεδο: «Προσπαθήσαμε και καταφέραμε πιστεύω να μην επηρεαστούμε καθόλου απ’ το περιβάλλον. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πάρα πολύ δυνατή έδρα, με απίστευτο παλμό και πολύ κόσμο. Το γήπεδο ήταν γεμάτο και όλοι περίμεναν να πανηγυρίσουν. Αυτό δε μας επηρέασε, προσπαθήσαμε ν’ απομονώσουμε στο μυαλό μας το τι έπρεπε εμείς να κάνουμε στο παρκέ. Είχαμε το πλάνο μας, είχαμε συγκεκριμένη τακτική που έπρεπε να ακολουθήσουμε και πιστεύω πως αυτό ήταν που καθόρισε τον νικητή».

Για τον χαρακτήρα που δείχνει η ομάδα του: «Ο Αθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα, μόνο δύο κορίτσια έμειναν από πέρυσι, η Εβίνα (σ.σ. Σταμάτη) και η Βάσω (Λούκα). Όλα τα υπόλοιπα κορίτσια είναι καινούργια. Είναι λογικό πως όταν φτιάχνεις μια ομάδα με τόσες καινούργιες παίκτριες χρειάζεσαι χρόνο για να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, να αποκτήσεις “ταυτότητα” και σταθερές, χωρίς να θεωρώ ότι το έχουμε φτάσει στον μέγιστο βαθμό αυτό. Κάθε μέρα που περνάει δείχνουμε ότι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στο να το πετύχουμε. Μην ξεχνάμε πως φέτος, παρά τα προβλήματα του “χτισίματος” μιας ομάδας απ’ την αρχή, έχουμε κάνει κάποια πολύ καλά παιχνίδια, απλώς δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε και τα σαράντα λεπτά του αγώνα στο επίπεδο που θέλουμε. Το καταφέρνουμε ανά διαστήματα. Νομίζω ότι όσο θα περνάει ο καιρός θα αυξάνουμε το διάστημα σταθερότητας και θα παίζουμε καλύτερα».

Για το προσεχές (07/01) παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό: «Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, με ένα μικρό… διάλειμμα, μονοπωλεί τους τίτλους, ειδικά στο πρωτάθλημα. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα πρέπει πάλι να κάνουμε σωστά τον σχεδιασμό του πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Ο Ολυμπιακός έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με πάρα πολύ καλές, ποιοτικές και έμπειρες παίκτριες. Είναι μια ομάδα που έχει το “know how”, οπότε δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάς την καρδιά ενός πρωταθλητή. Το συζητήσαμε ήδη με τα κορίτσια από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε ενόψει αυτού του αγώνα. Θα έρθει σίγουρα για να νικήσει το ματς. Είναι ένα νοκ-άουτ ματς και δεν παίζει κανέναν ρόλο το τι κάναμε εμείς με τον Παναθηναϊκό ή τι έκανε ο Ολυμπιακός με τον Πρωτέα Βούλας. Ελπίζω να πετύχουμε πάλι τις επιλογές μας και να πάνε όλα καλά».

Για το πολύ δύσκολο πρόγραμμα μέσα στον Γενάρη: «Αν σκεφτούμε το τι έχει κάνει μέχρι στιγμής η ομάδα, το τι πρόγραμμα έχει βγάλει και τι έχει μπροστά της, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Ο Γενάρης έχει 8 παιχνίδια που είναι όλα “must win”. Σε αυτό επίπεδο πρέπει να ζεις με αυτήν την κατάσταση, δεν πρέπει να σκέφτεσαι κάτι άλλο παρά μόνο το επόμενο ματς. Εμείς παίξαμε με τον Παναθηναϊκό, τελείωσε αυτό, τώρα συγκεντρωνόμαστε για τον Ολυμπιακό και δε σκεφτόμαστε τη Σοπρόν. Παίρνουμε τα παιχνίδια ένα-ένα, γιατί αν μπούμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε τι θα γίνει σε πέντε μέρες, δέκα μέρες, δύο βδομάδες, το χάσαμε το παιχνίδι. Πρέπει να παίξουμε καλά κόντρα στον Ολυμπιακό, να νικήσουμε και να προκριθούμε και, από ‘κει και πέρα, θα δούμε ποια είναι η συνέχεια».