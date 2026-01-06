Μάρκοβιτς: «Φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup η Μπουντούτσνοστ - Πρέπει να δείξουμε βελτίωση»

Ο νέος προπονητής του Πανιωνίου, Νέναντ Μάρκοβιτς σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με την Μπουντούτσνοστ τόνισε πως η ομάδα του Μαυροβουνίου είναι φαβορί για την κατάκτηση του Eurocup

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για εμάς αυτή τη στιγμή. Η Μπουντούτσνοστ είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, που παίζει δυνατά και με μεγάλη επιθετικότητα. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην επιθετικότητά τους και στη φυσική τους δύναμη και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην προστασία της ρακέτας μας και στα ριμπάουντ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση, θα αντιμετωπίσουμε τη δεύτερη ομάδα του ομίλου μας και πιθανότατα ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του BKT EuroCup. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, να δείξουμε βελτίωση και να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Είχαμε λίγες προπονήσεις μαζί και αυτό το παιχνίδι μπορεί να μας βοηθήσει ενόψει του επόμενου αγώνα του Ελληνικού Πρωταθλήματος»