Κάριους: «Μπορώ να κάνω ό,τι μου ζητήσει η ομάδα για να είμαστε πετυχημένοι»

Ο Ουίλ Κάριους έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Περιστερίου, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας των Δυτικών Προαστίων να σημειώνει πως μπορεί να κάνει ότι του ζητήσει η ομάδα.

Την πρώτη προπόνηση με το Περιστέρι Betsson πραγματοποίησε την Τρίτη (6/1) ο Γουίλ Κάριους. Ο 28χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «κυανοκιτρίνων» συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας εν όψει του αγώνα της Κυριακής (11/1, 16:00, ΕΡΤ2) με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens, για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

«Μίλησα με τους προπονητές, μου εξήγησαν το πλάνο και το θεώρησα ως μια εξαιρετική ευκαιρία να αγωνιστώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζω ότι το Περιστέρι Betsson είναι μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Ήταν πολύ εύκολο λοιπόν να πάρω την απόφαση και όλοι με υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο» υποστήριξε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γουίλ Κάριους.

Όσον αφορά τα στοιχεία που μπορεί να προσδώσει στο παιχνίδι της ομάδας, επισήμανε: «Μπορώ να μαρκάρω σε οποιαδήπορε θέση και να κάνω ό,τι μου ζητήσει η ομάδα για να είμαστε στο τέλος πετυχημένοι».

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αναφέρθηκε και στον κόσμο του Περιστερίου Betsson, για τους οποίους είπε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα δω τους οπαδούς του Περιστερίου Betsson απο κοντά. Έχω ακούσει πολλά καλά λόγια γι’ αυτούς και γενικότερα πόσο θερμοί είναι οι οπαδοί στην Ελλάδα και αγαπούν τις ομάδες τους. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά σας…».