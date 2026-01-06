Παναθηναϊκός στους φίλους του ενόψει Αρμάνι: «Στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή»

Την Αρμάνι Μιλάνο υποδέχεται σήμερα στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός Aktor και καλεί τους φίλους του να προσέλθουν νωρίς στο γήπεδο και να βοηθήσουν με τη συμπεριφορά τους την ομάδα.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό εν όψει της αποψινής sold out αναμέτρησης (06/01, 21:15) με την EA7 Emporio Armani Milan για την 20ή αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague.



Είσοδος στο γήπεδο

Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:15.

Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οδηγίες για οχήματα

Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις Πύλες Α’ και Δ’.

Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P4, P6 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης).

Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

Εισιτήρια

Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.

Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.

Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Δεδομένου ότι ο αγώνας είναι sold out, ξεκαθαρίζεται πως δεν διατίθενται πουθενά κι από κανέναν αρμόδιο της ομάδας, ούτε από κάποια τρίτη online πλατφόρμα ή φυσικό πρόσωπο εισιτήρια του αγώνα με την EA7 Emporio Armani Milan.

Θέσεις θεατών

Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.

Κανόνες συμπεριφοράς

Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.

Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.

Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.

Απαγορευμένα αντικείμενα

Κράνη μοτοσικλέτας

Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)

Εύφλεκτα υλικά

Αιχμηρά αντικείμενα

Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία ακόμα μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στην EA7 Emporio Armani Milan, όπως μόνο αυτοί ξέρουν, σε μία ακόμη sold out αναμέτρηση στο σπίτι μας.