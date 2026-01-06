Τι θα κάνουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κόντρα σε Αρμάνι και Φενέρμπαχτσε; (poll)

«Διαβολοβδομάδα» στη Euroleague με τους "αιωνίους" να ρίχνονται στη μάχη και το SDNA ανοίγει την κάλπη.

Διπλή ελληνική αποστολή το βράδυ της Τρίτης (6/1) για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει αντίδραση στο Telecom Center, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, θέλοντας να επανέλθει στις νίκες κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο. Με τον Ντίνο Μήτογλου στα "πιτς", αλλά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στη δράση, οι Πράσινοι θέλουν να βελτιώσουν το ρεκόρ τους (12-7) και να παραμείνουν στα... υψηλά πατώματα κόντρα στην ιταλική ομάδα που βρίσκεται στη 12η θέση με 9-10.

Πιο δύσκολη η αποστολή του Ολυμπιακού στην Πόλη, απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Με ανεβασμένη ψυχολογία οι Ερυθρόλευκοι μετά το μεγάλο διπλό στο ΟΑΚΑ, αντιμέτωποι για πρώτη φορά φέτος με τους Τούρκους, καθώς το παιχνίδι στο ΣΕΦ για τον α' γύρο είχε αναβληθεί. Στο 11-7 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα που δεν υπολογίζει ξανά σε Ουόρντ και ΜακΚίσικ, ενώ η Φενέρ βρίσκεται στο 12-6 και προέρχεται από τρεις σερί νίκες, με τελευταία ήττα της στις 16/12 από τον Παναθηναϊκό.

Θα τα καταφέρουν απόψε οι δύο "αιώνιοι"; Ο λόγος σε εσάς!

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