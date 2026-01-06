Οι Νάγκετς απέδρασαν από την έδρα των Σίξερς στην παράταση

Οι Νάγκετς των πολλών απουσιών έδωσαν σκληρή μάχη απέναντι στους Σίξερς και χρειάστηκαν ένα επί μέρους 27-33 στην τέταρτη περίοδο για να πάει το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.
Στην παράταση, οι δύο ομάδες ήταν αρκετά άστοχες, με τον Μπρους Μπράουν να χαρίζει τη νίκη στους «σβώλους» με δίποντο στα έξι δευτερόλεπτα πριν την λήξη του έξτρα πενταλέπτου.
Ο Τζέιλεν Πίκετ με 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Ζοέλ Εμπίιντ να ξεχωρίζει για τους Σίξερς, έχοντας 32 πόντους και 10 ριμπάουντ.