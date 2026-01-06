Με τρίποντη «βόμβα» του Ντουράντ οι Ρόκετς λύγισαν τους Σανς (vid)

Ο KD «μίλησε» στο φινάλε χαρίζοντας τη νίκη στους Χιούστον Ρόκετς απέναντι στους φοίνιξ Σανς με 100-97, σε μια ματσάρα με εξέλιξη... θρίλερ.

Oι Σανς ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο αφού προηγήθηκαν με 25-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα έξι πόντων (54-60).

Οι Ρόκετς, όμως έβγαλαν αντίδραση και με επί μέρους 24-18 στην τρίτη περίοδο, ισοφάρισαν σε 78-78, μετατρέποντας την τελευταία περίοδο σε θρίλερ για γερά νεύρα.

Oι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο σε όλη τη διάρκεια της τέταρτης περιόδου, μέχρι να αναλάβει δράση ο Κέβιν Ντουράντ που με τρίποντη «βόμβα» στην εκπνοή χάρισε στους Ρόκετς τη νίκη.

Ο Ντουράντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ρόκετς έχοντας 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Ρός Ο'Νιλ να ξεχωρίζει για τους Σανς με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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