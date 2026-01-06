Ηχηρό χαστούκι των Χόρνετς στους Θάντερ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των πρωταθλητών, επικρατώντας με 124-97!

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 33-33, όμως στην δεύτερη περίοδο οι Χόρνετς έπιασαν στον... ύπνο τους Θάντερ, κάνοντας επί μέρους 17-34, για να κλείσουν το ημίχρονο στο +17 (50-67)!

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, αφού με επί μέρους 21-32, ανέβασαν την διαφορά στο +28 (71-99), καθαρίζοντας τη νίκη, αφού στην τέταρτη περίοδο διατήρησαν με άνεση το μεγάλο προβάδισμά τους.

Με αυτή τη νίκη οι Χόρνετς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 13-23 και διατηρούν ελπίδες εισόδου στο play in tournament, ενώ οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έπεσαν στο 30-7 παραμένοντας σταθερά στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας.

Ο Μπράντον Μίλερ με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Τσετ Χόλμγκρεν να διασώζεται από το «ναυάγιο» των Θάντερ έχοντας 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης